Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan'a romantik kutlama: "İyi ki doğdun sevgilim"

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan, mutlu evliliklerini ve aile yaşantılarını gözler önüne sermeye devam ediyor. 2014 yılında hayatlarını birleştiren ve mutluluklarını Emir Aras ile Alara adını verdikleri iki çocuklarıyla taçlandıran çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz tarihinde 46 yaşına bastı. Eşi ve çocuklarıyla huzurlu bir hayat süren Düzyatan'a, Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar Düzyatan'dan romantik bir doğum günü kutlaması geldi.

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, eşiyle birlikte çekildikleri aşk dolu pozları sosyal medya hesabından paylaşarak altına şu notu düştü:

"İyi ki iyi ki doğdun sevgilim. Varlığın güç, huzur ve sevgi… Sadece bugün değil, her gün “iyi ki” demek geliyor içimden. Seni çok seviyoruz #kocamdakocam"

Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Neslisah Alkoclar (@neslisahduzyatan)'in paylaştığı bir gönderi



Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile tanışma süreçlerine dair yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Magazin dünyasının örnek çifti, samimi bir açıklamada, ilişkilerinin başlangıcında Neslişah Alkoçlar'ın kim olduğunu bilmediğini belirtti.

Düzyatan, "İlk Neslişah ile tanıştığımda Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek şaşırtan gerçeği açıklamıştı. Ünlü oyuncu, bu durumu şu sözlerle detaylandırmıştı:

"Neslişah da söylemedi. Ben de açıkçası hiç öyle bir internetten araştırayım gibi bir duruma girmedim. Daha eski kafalı bir adam olduğum için ben. Bir süre sonra öğrendim."