Nesrin Cavadzade: Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim

Yazı mevsiminin başlamasına sayılı günler kala oyuncu Nesrin Cavadzade de pek çok ünlü gibi tatil sezonunu erken açtı.

"Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim"

Oyuncu Nesrin Cavadzade mayolu pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Cavadzade, fotoğrafına "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim" notunu düştü. 40 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not alırken paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör nesrin cavadzade (@nesrin.cavadzade)'in paylaştığı bir gönderi

Hayatının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren Fedon (76), deniz sezonunu geçtiğimiz günlerde açmıştı. Son yıllarda denize atlayarak 'yaklaşan yazın habercisi' olan şarkıcı, o anları her zaman olduğu gibi sosyal medya sayfasından yayınlamıştı.