Netflix dizisi Wednesday’in hayranlarına kötü haber

Addams Ailesi'nin (Addams Family) spin-off'u olan ve Christina Ricci'nin meşhur ettiği karakteri merkezine alan dizi, Kasım 2021'de gösterime girdikten sonra dijital yayın platformunun en başarılı yapımlarından biri haline gelmişti.

Thora Birch kadrodan ayrıldı

Hollywood’daki yazar ve oyuncuların grevi nedeniyle çekimleri ertelenen pek çok yapımdan biri olan Wednesday, bu defa oyuncu kadrosundaki sorunlarla uğraşıyor.

Dizinin ikinci sezonunda rol alan Thora Birch, sahneleri henüz tamamlanmadan diziden ayrıldı.

1991 yılında Christina Ricci’nin performansıyla üne kavuşan Addams Ailesi’nin Wednesaday karakteri, Netflix’te başlı başına bir yapım haline geldi ve çok sevildi. Jenna Ortega’nın başrolde yer aldığı dizi, yayınlandıktan yalnızca bir hafta sonra toplam 341,2 milyon saat izlenerek Stranger Things’in rekorunu bile kırdı.