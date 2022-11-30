Wednesday dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Tim Burton imzalı Wednesday hakkında bilmeniz gerekenler

Senaryosu Alfred Gough ve Miles Millar tarafından kaleme alınan, Tim Burton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Wednesday dizisi 23 Kasım 2022 Çarşamba günü Netflix'te izleyici ile buluştu. İlk sezonu 8 bölümden oluşan Wednesday dizisinin konusuna, oyuncularına, fragmanına birlikte bakalım...

Wednesday dizisi künyesi:

Bölüm sayısı: 1. sezon 8 bölüm

Senaristler: Alfred Gough ve Miles Millar

Yönetmen / Baş Yapımcı: Tim Burton

Başroller: Jenna Ortega (Wednesday Addams), Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams)

Özet: Yönetmen Tim Burton imzalı dizi Addams Ailesi'nin sevilen kızına odaklanıyor. Dizide gotik bir akademide okuyan Wednesday hem genç olmanın getirdiği zorluklarla hem de ünlü ailesini yakından ilgilendiren gizemli cinayetlerle uğraşıyor.

Wednesday dizisi konusu nedir?

Dizi, Wednesday Addams'ın tuhaf bir akademideki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsü. Dizide Wednesday yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

Wednesday dizisi oyuncu kadrosu

Jenna Ortega (Wednesday Addams),

Gwendoline Christie (Okul Müdürü Larissa Weems),

Jamie McShane (Şerif Galpin),

Percy Hynes White (Xavier Thorpe),

Hunter Doohan (Tyler Galpin),

Emma Myers (Enid Sinclair),

Joy Sunday (Bianca Barclay),

Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka),

Moosa Mostafa (Eugene Ottinger),

Georgie Farmer (Ajax Petropolus),

Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott)

Christina Ricci (Marilyn Thornhill)

Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams),

Luis Guzmán (Gomez Addams)

Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Wednesday dizisi 8 bölümden oluşuyor

Wednesday dizisi 1. bölüm konusu/ Çarşamba Günü Doğanlar Dertli Olurlar



Berbat bir şaka yüzünden okuldan atılan Wednesday, anne ve babasının birbirlerine âşık olduğu yatılı bir okul olan Nevermore Akademisine gönderilir.

Wednesday dizisi 2. bölüm konusu / Dert En Yalnız Sayıdır



Şerif, gece yaşanan garip olaylarla ilgili Wednesday'e sorular sorar. Daha sonra Wednesday, Poe Kupası yarışında zorlu rakibiyle karşı karşıya gelir.

Wednesday dizisi 3. bölüm konusu / Dost mu, Dert mi?



Wednesday gizli bir toplulukla tanışır. Kaynaşma Günü'nde Nevermore'un dışlanmışları, Jericho'nun Pilgrim Diyarı'ndaki normal öğrencileriyle bir araya gelir. Şekerleme isteyen?

Wednesday dizisi 4. bölüm konusu/ Ne Dertli Bir Gece!

Wednesday'in Xavier'i Kuzgun Dansı'na davet etmesi Tyler'ı çok kıskandırsa da Şey'in elinde onun için başka bir koz vardır. Bu sırada Eugene, mağarayı gözetler.

Wednesday dizisi 5. bölüm konusu / Neye Dertlenirsen Onu Biçersin



Veliler Etkinliği sırasında ailesinin geçmişini araştıran Wednesday, yanlışlıkla babasının tutuklanmasına sebep olur. Enid, kurt adama dönüşmeyi öğrenmesi yönünde baskı görür.

Wednesday dizisi 6. bölüm konusu / İyiliğe Karşı Dert

Wednesday'in arkadaşları onun için sürpriz bir doğum günü partisi düzenler. Niyetleri iyi olsa da Wednesday bu makus günü cinayetleri çözerek değerlendirmeyi tercih eder.

Wednesday dizisi 7. bölüm konusu / Henüz Bana Dertlenmediysen



Ziyarete gelen üşütük Fester amca, canavar hakkında bildiklerini anlatır. Wednesday, Tyler ile Crackstone'un mezarında buluşmayı gönülsüzce kabul eder.

Wednesday dizisi 8. bölüm konusu / Dert Sürüsü

Wednesday'in başı Müdire Weems'le belaya girer ama sorunlar bu kadarla bitmez. Kadim bir canavarla savaşması gereken Wednesday, bütün arkadaşlarını yardıma çağırır.

Wednesday dizisi fragmanı