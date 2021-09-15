20 soruda Nilipek

Kendi stüdyosunda kaydettiği yeni albümü ‘Mektuplar’ ile tekrar buluştuğumuz Nilipek.’in kırmızı çizgilerine, ruh haline ve hayallerine odaklanıyoruz.

Röportaj: Baran Alışkan / Elele Ağustos sayısından

Fotoğraf: Emre Köktaş

Müzisyen olmayı, sevdiğim şeyleri yaparak ve eğlenerek hayatta kalmayı başardım! Spor meselesini beceremedim! Mutlu ve rahat hissediyorum. Kısa süreliğine Damon Albarn’ın yerinde olmak isterdim. Zarar vermekten, bir şeyleri kırmaktan çok korkarım. Pek pişmanlık sayılmasa da kariyerimin bir-iki noktasında daha dikkatli olmadığım için biraz pişmanım. Toprakla, havayla, suyla, ekinle olan ilişkiyi ve bir müzisyen olarak o toplumdaki yerimi ve görevimi merak ediyorum. Bu sebeple, milattan önceki dönemde, müzisyen bir kadın olarak toplumda var olabileceğim herhangi bir zamanda yaşamak isterdim. İdol doğru bir kelime mi bilmiyorum; ama David Bowie gibi biri olmak isterdim. Güzel yemekler ve sevdiğim insanlarla dolu, muhabbetli bir sofra beni çok mutlu eder. Haksızlığa uğradığımı hissetmek ya da fark etmeden haksızlık etmek beni çok üzer. Aptal yerine konmaktan, emrivakiden ve bir şeyi kendi yöntemimle yaparken gelip ‘şöyle yapman lazım’ denmesinden nefret ederim. Yine yaşadığım yerde, merkezde ama bahçeli ve büyük, içinde rahatça müzik yapabileceğim ve kimseyi rahatsız etmeyeceğim, bahçesi içinde gizli, görünmeyen bir evde yaşamak isterim. Güç çok abartılıyor. Nezaketin kıymetini bilmiyoruz. Üretim ve tüketim çokluğunu değiştirmek isterdim. Bir yere gitmenin birden fazla yolu olduğu felsefesini benimserim. İnsanların kendi duygularını tanımlamaya çalışırken akıllarına şarkılarımın gelmesini hayal ediyorum. Birini kurtarmam gerekiyorsa yalan söylerim. Korku filmi asla izlemem. Şehir, ağaç ve su kelimeleriyle kendimi tanımlarım.

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