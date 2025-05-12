O Ses Türkiye 2025 şampiyonu Mert Özer kimdir?

O Ses Türkiye'ye katıldığı ilk günden beri yeteneğiyle dikkat çeken ve dört jüri üyesini döndürmeyi başararak yarışma sürecine iddialı bir girişle başlayan Mert Özer, halktan en fazla oyu alarak O Ses Türkiye şampiyonluğuna adını yazdırdı.

Görme engelli olan Mert Özer, ABD'de Berkeley okulunu bursla kazanmasıyla jüri tarafından büyük takdir kazanmıştı. Peki, O Ses Türkiye birincisi Mert Özer kimdir? İşte yanıtı...

MERT ÖZER KİMDİR?

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu Mert Özer, 18 yaşında ve lise son sınıf öğrencisi ve İstanbul'da yaşıyor. 2025 sezonunda O Ses Türkiye yarışmasında Gökhan Özoğuz’un takımında yer alarak finale yükselmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştır.

Mert Özer kendisini şu sözlerle jüriye tanıtmıştı:

''Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım devam edemedim. ABD'de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Ses'i izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim. Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım''