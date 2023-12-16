Oğlu ile konsere giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a sitem: Kimseyi gözünüzde büyütmeyin

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat ile Athena konserine gitti. Konserden video paylaşan Yeşilçay, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a tepki gösterdi.

"Gökhan'da bir afra bir tafra"

Yeşilçay paylaşımında "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü çok seviyor Athena'yı! Kulise gidiyoruz tebrik etmek için! Ay Gökhan'da bir afra bir tafra! Gökhan ne kadar tatsızsa, Hakan o kadar tatlıydı! Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullandı.