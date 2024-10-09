Okan Buruk ile Nihan Akkuş bir arada görüntülendi! Yeniden evlenecekler mi?

2. Sayfada yer alan habere göre muhabirlerin sorularını yanıtlayan Okan Buruk ile Nihan Akkuş "Barıştınız mı? Yeniden mi birliktesiniz? Tekrar evleneceğiniz söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Biz her zaman beraberiz. Her zaman birlikteyiz" yanıtını verdi.