Okan Buruk ile Nihan Akkuş bir arada görüntülendi! Yeniden evlenecekler mi?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen yıl boşandığı eski eşi Nihan ve oğlu Ali Yiğit ile balıkçı çıkışı görüntülendi. Buruk'a yeniden evlilik ihtimali soruldu.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2007 yılında evlendiği, oğlu Ali'nin annesi Nihan Akkuş'tan sekiz ay önce sürpriz şekilde boşandığı iddia edilmişti.
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Bu konuda açıklama yapmayan Okan Buruk önceki akşam Bebek'te bir balıkçıda eski eşi ve oğlu ile yemek yedi.
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2. Sayfada yer alan habere göre muhabirlerin sorularını yanıtlayan Okan Buruk ile Nihan Akkuş "Barıştınız mı? Yeniden mi birliktesiniz? Tekrar evleneceğiniz söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Biz her zaman beraberiz. Her zaman birlikteyiz" yanıtını verdi.
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Çiftin barışması magazinciler tarafından “Aile pozu alalım” teklifiyle fotoğraflandı.