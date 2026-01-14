Organ nakli bekleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a "Geniş Aile" ekibinden ziyaret
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor. Karaciğer yetmezliği nedeniyle MELD puanı 22'ye yükselen oyuncu için acil nakil kararı alınırken, dostları ve sevenleri moral ziyaretlerini sürdürüyor.
50 sanatçı Ufuk Özkan'ın birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve sirozla mücadele ettiği bilinirken, tetkikler sonucunda karaciğer fonksiyonlarını gösteren MELD puanının yirmi ikiye yükselmesi üzerine doktorlar acil nakil kararı aldı.
Hastanede tedavisi titizlikle devam eden Özkan için kardeşi Umut Özkan aracılığıyla yapılan açıklamada, oyuncunun moralinin yüksek olduğu ve uzman ekiplerce yakından takip edildiği belirtilerek mahremiyet ricasında bulunuldu.
Sanat camiası ve sosyal medya kullanıcıları bu zorlu süreçte Ufuk Özkan’ı yalnız bırakmayarak geniş kapsamlı bir donör kampanyası başlattı.
18 ile 65 aralığında, 0 veya B kan grubuna sahip, kronik rahatsızlığı bulunmayan gönüllülerin desteği aranırken Bergüzar Korel gibi pek çok ünlü isim de bu çağrıyı milyonlara ulaştırdı.