Taşacak Bu Deniz’in Eleni’si Ava Yaman'ın çocukluk hali ortaya çıktı

TRT1'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'de 'Eleni Miryano' karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Ava Yaman şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Henüz 19 yaşında olan Ava Yaman şimdi de çocukluk haliyle dikkat çekti.
AVA YAMAN KİMDİR?
Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda profesyonel projelerde yer almaya başlamıştır. Henüz kariyerinin başında olan Ava Yaman, farklı karakterleri canlandırarak ekran tecrübesi kazanmıştır.
Ava Yaman’ın televizyon kariyeri 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Bir Derdim Var” dizisiyle başlamıştır. Bu yapımda Özge karakterine hayat vermiştir. Ardından TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Eleni karakterini canlandırmaktadır.