Oyuncu Berkay Hardal ve eşi Dilan Telkok trafik kazası geçirdi: Sağlık durumları nasıl?

Oyuncu Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile nikah masasına oturmuştu. Pandemi döneminde nikah kıyan ve düğün yapamayan ünlü çift, 2021 yılında düğün de yapmıştı.

Berkay Hardal, ve eşi Dilan Telkök geçirdikleri kazada ölümden döndü. Telkök, sosyal medya hesabından sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

ANNE-BABA OLDULAR

Mutlu birliktelikleri süren Dilan Telkök ile Berkay Hardal, geçtiğimiz yıl ilk kez anne baba olma sevincini yaşamıştı. Bir oğulları olan ünlü çift, bebeklerine Noyan adını vermişti.

KAZA GEÇİRDİLER

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren Dilan Telkök ile Berkay Hardal çiftinin trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Uzun süredir paylaşım yapmayan ve takipçilerinin sorularına yanıt veren Dilan Telkök şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış."