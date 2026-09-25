Oyuncu Biran Damla Yılmaz'a Almanya'dan hapis cezası

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın, daha önce Almanya'da oturum izni almak için sahte belge düzenlediği iddia edilmiş, konu eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın savcılığa yaptığı şikayet ve suç duyurusu sonrası gündeme gelmişti.

6 AY HAPİS CEZASI KARARI

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre, Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yargı sürecinde 6 ay hapis cezası kararı verildiği ortaya çıktı.

Soruşturmanın Yılmaz'ın botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer işlemleri, yüz vitamini ilaçları gibi estetik operasyonlarının ücretlerini ödemediği için Almanya'daki savcılık, polis ve borçların oluştuğu kişi ve kurumlar tarafından başlatıldığı iddia edildi.

Geçirdiği operasyonlar ve hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları ve icralar ile birlikte yaklaşık 285 bin euro borcu olduğu öne sürülen Yılmaz'ın, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olması nedeniyle borçların önemli bölümünün ise Aydın tarafından ödendiği aktarıldı.