Oyuncu Elçin Sangu 39. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı

40 yaşına merdiven dayayan güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına yazdığı "Sizinle birlikte büyümek, öğrenmek, paylaşmak en büyük hediyem oldu…Hepimizin kalbinde sevgi, huzur ve mutluluk dolu zamanlar olsun.İyi ki varsınız…çok güzel geldin 39" notunu düştü.