Oyuncu Elçin Sangu 39. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı

Elçin Sangu 39. yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Renkli anlara sahne olan doğum günü partisinden kareler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Oyuncu Elçin Sangu 39. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı - Resim : 1

13 Ağustos 1985 doğumlu olan Elçin Sangu geçtiğimiz akşam bir mekanda yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.

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Oyuncu Elçin Sangu 39. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı - Resim : 2

Sangu’nun arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadığı gece, paylaşılan fotoğraflarla takipçilerine de yansıdı. 

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Oyuncu Elçin Sangu 39. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı - Resim : 3

40 yaşına merdiven dayayan güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına yazdığı "Sizinle birlikte büyümek, öğrenmek, paylaşmak en büyük hediyem oldu…Hepimizin kalbinde sevgi, huzur ve mutluluk dolu zamanlar olsun.İyi ki varsınız…çok güzel geldin 39" notunu düştü.

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Oyuncu Elçin Sangu 39. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı - Resim : 4

Sangu'yu Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşlarından biri olan Salih Bademci de yalnız bırakmadı.