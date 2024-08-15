Oyuncu Elçin Sangu 39. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla kutladı

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13 Ağustos 1985 doğumlu olan Elçin Sangu geçtiğimiz akşam bir mekanda yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.
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Sangu’nun arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşadığı gece, paylaşılan fotoğraflarla takipçilerine de yansıdı.
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40 yaşına merdiven dayayan güzel oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına yazdığı "Sizinle birlikte büyümek, öğrenmek, paylaşmak en büyük hediyem oldu…Hepimizin kalbinde sevgi, huzur ve mutluluk dolu zamanlar olsun.İyi ki varsınız…çok güzel geldin 39" notunu düştü.
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Sangu'yu Kiralık Aşk dizisindeki rol arkadaşlarından biri olan Salih Bademci de yalnız bırakmadı.