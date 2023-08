Oyuncu Hatice Aslan'ın büyük gururu...

Ergök, Mimar Sinan Üniversitesi ve Pratt Enstitüsü'nde aldıgı Grafik Tasarım eğitiminin ardından, New York şehrinde bir dizi ünlü restoran, eğlence mekanı, özel kulüp ve prestijli moda markalarıyla işbirlikleri gerçekleştirmiş.

ÜNLÜLERİN MÜDAVİMİ OLDUĞU RESTORANIN MARKA TASARIMI ONA AİT

Şu sıralar Ekin, &LANA firmasında Baş Grafik Tasarımcı olarak görev alıyor. Tasarımları dünya genelinde bir çok alanda yer buluyor. Bu yıl, Fransa'nın gözde tatil beldesi St. Tropez'de bulunan ve müdavimleri arasında Leonardo Di Caprio, Orlando Bloom, Drake gibi isimlerin yer aldığı Cherry adlı restoranın marka tasarımını da o gerçekleştirmiş.

New York'un ünlü The Mercer Hotel'inde bulunan ve bu yıl MET Gala after party'sine ev sahipliği yapan Sartiano's restoranının davetiyeleri, illüstrasyonları ve menü tasarımları da Ekin Ergök'ün imzasını taşıyor.