Oyuncu Melisa Aslı Pamuk anne oluyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melisa Aslı Pamuk bebek bekliyor ve müjdeli haberi de eşiyle Trabzon giderek aileye verdi. Gelen dizi ve film tekliflerini de bebek nedeniyle kabul etmeyen ünlü oyuncu, düğün makyajını da yapan makyaj sanatçısı Serhat Şen'in Bakü'deki tanıtımında da bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etmeye çalıştı.