Oyuncu Melisa Aslı Pamuk anne oluyor

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Birçok dizide rol alan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk aylar önce sevgilisi Yusuf Yazıcı ile yaşamak için yurt dışına yerleşmiş mayısta da sessiz sedasız evlenmişti.
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Geçtiğimiz günlerde Trabzon'a giderek Yazıcı'nın ailesini ziyaret eden Pamuk, anne oluyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melisa Aslı Pamuk bebek bekliyor ve müjdeli haberi de eşiyle Trabzon giderek aileye verdi. Gelen dizi ve film tekliflerini de bebek nedeniyle kabul etmeyen ünlü oyuncu, düğün makyajını da yapan makyaj sanatçısı Serhat Şen'in Bakü'deki tanıtımında da bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etmeye çalıştı.
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Oyuncu ve Yusuf Yazıcı'dan bebek müjdesiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.