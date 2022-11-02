1 Kasım'da beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti. Haberi, Akın'ın dostu sanatçı Menderes Samancılar Twitter'dan duyurdu. Samancılar, "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik" mesajı yayınladı.

Rıza Akın kimdir?

Eylül 1957'de doğan Rıza Akın, tiyatroya Adana Halkevi'nde başladı. Tiyatro hayatına Ankara'da devam eden Akın, profesyonel kariyerine Ankara Birlik Tiyatrosu'nda adım attı.

Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim eğitimi aldı ve gazeteciliğe başladı. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl sanat danışmanlığını üstlendi.

2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan 'Kuartet' adlı filmiyle oyunculuğa döndü.

Habercilik ve oyunculuğu eşzamanlı götüren Rıza Akın, Nisan 2019'da Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

Rıza Akın'ın oynadığı dizi ve filmler

Kalp Yarası,

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?,

Aile Arasında,

Canevim,

Alef,

Cesur Yürek,

Maral: En Güzel Hikayem,

Kardeş Payı,

Gözetleme Kulesi,

Alev Alev,

Tövbeler Tövbesi,

Kılıç Günü,

Küçük Günahlar,

Samanyolu,

Oğul,

Saç,

Masumlar,

Neşeli Hayat,

Karanlıktakiler,

Hesaplaşma,

Son Bahar,

Tatil Kitabı,

Süt,

Kalpsiz Adam,

Beyaz Gelincik