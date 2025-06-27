Oyuncu Selahattin Paşalı ailesiyle Bodrum’da tatil sezonunu açtı

Aşk 101, Babil, Ömer, Pera Palasta gibi büyük yapımlarda rol alan ve başarılı performansıyla takdir gören Selahattin Paşalı , 2 yıldır birlikte olduğu Lara Tümer ile 2022 yılında dünyaevine girmişti. Çift 2 ay sonra kızlara Pera’yı kucaklarına almıştı.