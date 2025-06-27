Oyuncu Selahattin Paşalı ailesiyle Bodrum’da tatil sezonunu açtı

Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ve sevimli kızları Pera ile birlikte Bodrum'da tatil sezonunu başlattı. Ailece keyifli anlar yaşayan çiftin tatilinden ilk kareleri, Lara Paşalı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paşalı ailesinin Bodrum pozları, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Selahattin Paşalı ailesiyle Bodrum’da tatil sezonunu açtı - Resim : 1

Aşk 101, Babil, Ömer, Pera Palasta gibi büyük yapımlarda rol alan ve başarılı performansıyla takdir gören Selahattin Paşalı , 2 yıldır birlikte olduğu Lara Tümer ile 2022 yılında dünyaevine girmişti. Çift 2 ay sonra kızlara Pera’yı kucaklarına almıştı.

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Oyuncu Selahattin Paşalı ailesiyle Bodrum’da tatil sezonunu açtı - Resim : 2

Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı ve kızları Pera ile birlikte yaz sezonunu Bodrum’da açtı.

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Oyuncu Selahattin Paşalı ailesiyle Bodrum’da tatil sezonunu açtı - Resim : 3

Yoğun tempolu geçen sezonun ardından ailesiyle deniz ve güneşin tadını çıkaran Paşalı, sakinliğiyle bilinen koylarda görüntülendi. 

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Oyuncu Selahattin Paşalı ailesiyle Bodrum’da tatil sezonunu açtı - Resim : 4

Tatilin keyfini çıkaran Lara Paşalı, Bodrum’dan renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.