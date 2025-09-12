Oyuncu Yılmaz Kunt ile Alya Şahinler ayrıldı

Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan ve aynı evi paylaşan şarkıcı Alya ile oyuncu Yılmaz Kunt, ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her yerde el ele görülen ve hatta birbirlerinin isimlerini parmaklarına dövme yaptıran çiftin, "fikir ayrılığı" nedeniyle yollarını ayırdığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından, Alya'nın parmağındaki Yılmaz Kunt dövmesini sildireceği iddia ediliyor.

Ayrılık kararından kısa bir süre önce, Alya ve Yılmaz Kunt'un tatsız bir olay yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, evde çalışan yardımcılarının 20 bin lira para ve değerli bir saatlerini çalıp kaçtığını belirterek, polise şikayette bulunmuştu.