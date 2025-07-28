Ozan Akbaba'nın yeni filmi Bak Postacı Geliyor'dan ilk kareler geldi

"Uzak Şehir" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba, beyazperdede yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başarılı oyuncunun başrolünde yer aldığı "Postacı" filminin çekimlerine Muğla'da start verildi. Akbaba, filmdeki 'postacı Osman' karakteri için bıyıklı imajıyla kamera karşısına geçti.

Bak Postacı Geliyor konusu

Yüksel Aksu'nun yazıp yönettiği, yapımcılığını ise Poll Films şirketiyle Polat Yağcı'nın üstlendiği "Postacı", posta memuru Osman'ın imkânsız aşkı Gülizar'a kavuşma çabasını konu alıyor. Hikayesi 1950'lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında geçen filmin 2026 yılının başında vizyonda olması planlanıyor.

Öte yandan başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı "Uzak Şehir" dizisinin yeni sezon başlangıç tarihi henüz resmi olarak Kanal D tarafından duyurulmasa da, kulislerdeki bilgiler ve gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre detaylar netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, dizinin ekibinin 25 Ağustos'ta sete çıkması bekleniyor.

Bu bilgi ışığında, "Uzak Şehir"in yeni sezonuyla 8 Eylül ya da 15 Eylül Pazartesi günü izleyici karşısına çıkması öngörülüyor. Dizinin hayranları, Kanal D'den gelecek resmi duyuruyu merakla beklemeye devam ediyor.