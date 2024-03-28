Ozan Güven'in oğlu büyüdü! 20 yaşındaki Ateş'i görenler şaşırıyor
'Taş Kağıt Makas'ı dizisinin avukat Harun'u Ozan Güven ve yönetmen Türkan Derya'nın oğlu Ateş büyüdü. Şimdilerde 20 yaşında olan Ateş'i görenler son haline şaşırdı.
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48 yaşındaki Ozan Güven, yıllar sonra ekranlara geri döndü. Taş Kağıt Makas'ın avukat Harun'u Ozan Güven, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.
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2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi, 2010 yılında ise boşandılar. Ozan Güven'in bu evlilikten Ali Ateş isminde oğlu bulunmaktadır.
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Ozan Güven'in özel hayatını araştıranlar oğlu Ateş'i görünce şaşırdı. Ünlü oyuncunun oğlu babasına olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor.
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Kimileri "Ali Ateş aynı babası" yorumunu yaptı. Kimileri ise "Babasının esmeri" şeklinde yorumladı.