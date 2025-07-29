Özcan Deniz, Cüneyd'le sohbetlerini özlediklerini açıkladı: "Benim için merhemdi, ilaçtı"

Geçtiğimiz sezon NOW ekranlarında yayınlanan ve final yapan “Kızıl Goncalar” dizisi seyirci tarafından severek izlenmişti.

Dizinin Cüneyd’i Mert Yazıcıoğlu muhteşem oyunculuğuyla izleyenlerin kalbini fethetmişti.

Doktor Levent'i canlandıran Özcan Deniz sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dizide Cüneyd'le olan sohbetlerini özlediklerini açıkladı.

Deniz paylaşımına "Ne yalan söyleyeyim özledim Cüneyd'le sohbetleri. Sizin için sadece bir dizi sahneleriydi belki ama benim için merhemdi, ilaçtı, rehberdi. Teşekkürler Gold Yapım teşekkürler Necati Şahin teşekkürler Mert Yazıcıoğlu" notunu düştü.