Özcan Deniz'den şaşırtan açıklama: Bir daha beni göremeyebilirsiniz

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, hafta sonu İstanbul'da verdiği konserde yaptığı duygusal açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sanatçının sarf ettiği sözler, hayranları arasında "müziği mi bırakıyor?" yorumlarına yol açtı.

"İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek"

Son dönemde ailevi ve mali sorunlarla mücadele eden Özcan Deniz, sahnede yaptığı konuşmada geleceğiyle ilgili endişe verici sinyaller verdi:

"Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl boyunca benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim."

Özcan Deniz'in bu vedayı andıran konuşmasının ardında, ağabeyi Ercan Deniz'in banka kredilerine kefil olmasından kaynaklanan ciddi mali sıkıntıların olduğu ortaya çıktı.

Yıllar önce ağabeyi Ercan Deniz'in çektiği banka kredilerine kefil olan Özcan Deniz'in, kardeşinin borçlarını ödememesi üzerine tüm mal varlığına ve gelirine haciz konuldu.

Özcan Deniz'in avukatı, bankanın öncelikli olarak asıl borçlu Ercan Deniz'e ait ipotekli taşınmazlara başvurması gerekirken, bu yolu izlemeyerek doğrudan kefil olan müvekkili Özcan Deniz'e icra uyguladığını belirtti.

Mali sıkıntılar ve hukuksal süreç nedeniyle zor günler geçiren Özcan Deniz'in bu sözleri, sanat hayatına ara vereceği veya tamamen son vereceği şeklinde yorumlanıyor.