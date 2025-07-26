Ozzy Osbourne ölmeden önce bu kararı almıştı: İstediği gibi hayata veda etti
Rock müziğin ikonik isimlerinden Ozzy Osbourne, hayata gözlerini yummadan aylar önce yaptığı yürek burkan açıklamayla müzik dünyasına veda etme arzusunu dile getirmişti. Sahne hayatını geride bırakarak kalan ömrünü ailesiyle geçirmek istediğini belirten Osbourne'nin tam da istediği gibi oldu...
Dünyanın en çılgın ve sansasyonel rock yıldızlarından biri olarak tanınan Ozzy Osbourne, ölümünden sadece birkaç ay önce yaptığı samimi açıklamalarla sahne hayatını geride bırakmaya hazır olduğunu belirtmişti.
Mayıs ayında The Guardian gazetesine verdiği röportajda açık yüreklilikle konuşan Black Sabbath grubunun efsanevi solisti, artık sahnedeki persona'sıyla vedalaşmak istediğini ve kalan ömrünü torunlarıyla geçirmek istediğini söylemişti.
"BİR OTEL ODASINDA ÖLMEK İSTEMİYORUM"
"Artık torunlarımla vakit geçirme zamanı. Bir otel odasında ölmek istemiyorum. Hayatımın geri kalanını ailemle geçirmek istiyorum."
SON ARZUSUNU KENDİ YERİNE GETİRDİ
Osbourne’un bu dileği, salı günü sevenleriyle paylaşılan vefat haberinde "sevdikleriyle çevrili" bir şekilde hayata gözlerini yumduğu belirtilince, bir anlamda yerine getirilmiş oldu. Yanında çocukları Jack, Kelly, Aimee, Louis ve eşi Sharon Osbourne vardı.