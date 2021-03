Paris Hilton, David Letterman ile yaşadığı travmatik röportaj deneyimini anlattı

Paris Hilton, David Letterman’ın programı olan “Late Show with David Letterman”a 2007 yılında katılmıştı. Hilton, David Letterman’ı programda kasıtlı olarak kendisini küçük düşürmeye çalışmakla suçladı.

Yakın zamanda yeniden ortaya çıkan bir röportajda, sunucunun Paris Hilton’un hapis cezasını sohbetinin ana konusu haline getirdi. Ayrıca 2007 yılının Mayıs ayında geçmiş olan trafik cezası yüzünden 45 gün hapis cezasına çarptırılan Hilton, mahkemenin son kararıyla birlikte cezası 23 gün boyunca cezaevinde yattı.

"Güvenli bir yer gibi hissetmiştim"

“This Is Paris” adlı podcast programında konuşan Hilton, Letterman’la program öncesinde cezasını konuşmamayı kabul ettiğini söyledi. Programa kendini tanıtmak ve yeni parfümü olan Can Can açıklamak için orada olduğunu belirtti. Podcast programında açıklama yapan Paris Hilton şunları söyledi: “Letterman’ın programına uzun yıllar boyunca gittiğim için orayı güvenli bir yermiş gibi hissettim. Benimle her zaman şakalaşırdı. Bu konuda sözünü tutacağını düşündüm.” Sonrasında “Yanılmışım” diye ekledi.

Letterman sahnede Hilton’u selamladıktan ve kısa sohbetini bitirdikten sonra hemen şu soruyu sordu: “Hapishanede olmak nasıl bir şey?”

Hapishane ne yediği konusundan başlayarak arkadaşı Nicole Richie’nin cezası hakkında soru sormaya kadar gelen Letterman, Hilton’ın “yasak bölge” olarak gördüğü başlıkları konuğu “bunları gerçekten konuşmak istemiyorum” dediği halde sormaya devam etti.

“Beni bilerek aşağılamaya çalışıyor gibiydi. Reklam aralarında, lütfen bunu yapmayı kes. Bana bunun hakkında konuşmayacağına dair söz verdin. Programda kalmamın tek nedeni bu. Lütfen tekrar gündeme getirme” dedi.

“Çok acımasız ve kabaydı. Bittikten sonra ona baktım ve bu şova bir daha asla gelmeyeceğim. Çizgiyi aştın!” dedi.

Sahneden “ağlayarak” ve “titreyerek” ayrılan Paris Hilton, sunucu David Letterman’ın sonunda kendisinden özür dilediğini ekledi. Daha sonra yeniden katıldığı “Late Show” programında, diğerine göre “çok daha iyi” bir deneyim yaşadığını söyledi.

Ayrıca Hilton, 2007 yılında yaşanan röportajın “Bugün olsa hiçbir şekilde olmazdı” dedi. “Artık dünya çok farklı” diye ekledi Hilton.

Hilton, Sarah Silverman’ın da cezası konusunda ona “Acımasız” olduğunu söyledi

Aynı “This Is Paris” bölümünde Hilton, komedyen Sarah Silverman’ ın kendisi hakkında hapse girmeden saatler önce katıldığı 2007 MTV Film Ödülleri’nde yaptığı “iğrenç” şakalardan da bahsetti.

Silverman “Paris Hilton hapse girecek” diye başladı.

Kamera seyircilerin arasından Hilton’un yüzünü yakınlaştırırken kalabalıklardan alkış sesleri geliyordu. Hilton o anı “zalim” ve “kaba” bulduğunu, “orada oturup ölmek istediğini” ve “gözyaşlarını tutmaya çalıştığını” sözlerine ekledi.

“Bu şakanın ve kameraların anlamı buydu. Aşağılayıcıydı ve bu kalbimi kırdı ama bir şakanın ortasındaydım ve bir vuruş yapmak zorunda kaldım.” dedi ve ekledi “Bu kız için gemiyi terk etme imkânım yoktu. Üzgünüm!”

“Framing Britney Spears” belgeseli yayınlandıktan sonra da hem Letterman hem de Silverman halkın tepkisi ile karşılaştı

Pop yıldızının kişisel ve profesyonel hayatında yaşanan kadın düşmanlığını inceleyen New York Times belgeseli “Framing Britney Spears”, pek çok kişinin medyanın genç kadınlara yönelik cinsiyetçi muamelesini göz önünde bulundurmasına neden oldu.

İnsanlar belgeselin Hulu ve FX’de yayınlanmasının ardınndan 2000’lerin başlarından başlayarak inceledikleri eski röportajlarda ve kliplerde, hem Letterman hem de Silverman’ı büyük ölçüde eleştirdi.

Yaptığı birçok röportaj uygunsuzluk nedeniyle viral oldu

Ayrıca eski “Late Show” sunucusu Letterman, Lindsay Lohan ve Jennifer Aniston gibi yıldızlarla yaptığı röportajlar uygunsuz doğaları nedeniyle viral oldu. Ayrıca Silverman’ın 2007 MTV VMA performansından sonra Spears ve çocukları hakkında yaptığı şakalar onu hayranları arasında sıkıntılı bir duruma soktu.

“O zamanlar insanları haşlamamla tanınıyordum. MTV benden aynı şeyi Britney Spears’ın büyük performansından sonra da yapmamı istedi. O performans sergilerken ben ishaldim ve tuvalette şakalarımı gözden geçiriyordum. Talihsiz bir durum. Sanat yıllar içinde değişiyor ve daha fazlasını öğrendikçe farklılaşıyor. “diyerek tepkilere cevap verdi.

Silverman devam etti, “Keşke silebilseydim ama yapamam. Ama bunları insanların görmesi için gönderiyorsunuz. Öyleyse nazik mi yoksa doğru mu olmaya çalışıyorsunuz?” dedi.

