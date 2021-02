Paris Hilton kimdir? Yakından bakalım

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen, Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, 40'ıncı doğum gününde, sevgilisi Carter Reum'dan aldığı evlilik teklifi ile gündemde. Peki Paris Hilton kimdir? Kaç yaşında? Paris Hilton boyu, kilosu nedir? Paris Hilton’u hadi yakından inceleyelim.

Paris Hilton yaşı nedir? Anne-babası kimdir?

2021’de ortalama 330 Milyon dolar servete sahip olan iş kadını Paris Hilton, 17 Şubat 1981 yılında New York’ta doğdu. Annesi Kathy Hilton hem moda tasarımcısı hem de aktrist. Babası Richard Howard Hilton ise Amerikalı bir iş insanıdır. Bu güzel ailenin dört çocuğundan biri olan Paris Hilton, şu an 40 yaşında.

Paris Hilton burcu, boyu, kilosu nedir?

Tam bir Kova burcu olan Paris, pek çok alanda kendini kanıtlamış bir iş kadını. Sanatçı kişiliğinin yanında annesi gibi moda tasarımcısı bir yönü de bulunuyor. 1.73 boyunda ve 52 kilo ağırlığında olan Hilton, ayrıca modellik de yaptı.

Paris Hilton’un pek uzun sürmeyen eğitim hayatı

İlköğretim ve ortaöğretim yıllarını Kaliforniya’daki Buckley okulunda ve St. Paul Apostle okulunda geçirdi. Lise yıllarında pek çok okul değiştiren Paris, en son Dwight okuluna gitmiş ama on birinci sınıfta okulu bırakmıştır. Risk sermayedarı olan sevgili Carter Reum, 13 Şubat günü Paris Hilton’a kumsal kenarında evlenme teklif etti.

Paris Hilton’un işi, mesleği, şirketleri, serveti!

Paris Hilton, dünya çapında tanınan bir iş kadını ve girişimci. 2006 yılında, Paris Hilton Entertainment’ı kurdu. 2006 yılında, Orta Doğu ve Asya'da çanta ve diğer tüketici ürünleri satan 45 markalı mağazadan oluşan milyarlarca dolarlık bir şirket olan Paris Hilton Entertainment'ı kurdu. Hem DJ, tasarımcı, sanatçı, aktris, model ve yazar olarak Hilton, küresel bir imparatorluk inşa etti. Bu yıl markasını Çin ve Kore’de yeni lansmanlarla genişletecek.

New York’ta doğan Paris Hilton, Hilton otellerin kurucusu Conrad Hilton’ın büyük torunudur. Çocukken kız kardeşi Nicky Hilton ile oyunculuk ve şarkı söyleme tutkusunu buldu. Gençliğinde mankenlik kariyerine başladı. Moda haftalarında ve dergi kampanyalarında boy gösterdi. Babası Rick Hilton, genç yaşta kızını iş alanında destekledi ve 18 yaşına geldiğinde kendi markasını inşa etti.

Şu anda kendi ayakkabı, çanta, saat, kirpik, güneş gözlüğü, giyim ve kozmetik koleksiyonlarını içeren Paris Hilton Entertainment’ın ürün geliştirme, tasarım, pazarlama ve tanıtımı denetliyor. 2004’ten bu yana Hilton, 2,5 milyon dolardan fazla hasılat elde eden 23 koku yarattı. 2011 yılında Variety dergisi, Paris Hilton’u “milyar dolarlık girişimci” ilan etti. Ayrıca 2015 yılında parfüm endüstrisinde 10. Yıldönümünü kutladı. Bu başarıyı kutlamak için Paris Hilton Limited Edition Anniversary kokusunu piyasaya sürdü.

Paris Hilton Parfümleri

Geçen yaz, “Gold Rush” adlı parfümü piyasaya süren Hilton, devamında “Gold Rush for Men” çıkardı. Bu uluslararası başarının ardından Hilton, 2017 yazında Rose Rush çıkardı. Parfümler şu an 63 ülkede satılmakta.

2012 yılında, oteller ve emlak dünyasına girerek ömür boyu sürecek bir hayali gerçekleştirdi ve ailesinin izinden gitti. 2013’ te Filipinler’de The Azure’daki Paris plaj kulübünü açtı. Önde gelen emlak firması Century Emlak ile iş birliği yapan Hilton plaj kulübü, birçok lüks tatil konutuna ev sahipliği yaptı.

Paris Hilton’un Müzik Hayatı: Albüm, Single ve Şarkıları

2013 yılında Hilton, menajer kardeşler olan Bryan Williams ve Ronald Williams tarafından kurulan ve Lil Wayne, Drake ve Nicki Minaj gibi başarılı sanatçılarla menajerliği ile ilgilenen Young Money Cash Money Billioners ile anlaşma imzaladı. Şu an bu kurulu Universal Müzik Grubu’na ait. Devamında “Good Time” adlı başarılı single çıkardı ve arkasından “Come Alive” parçasını piyasaya sürdü. Hannah Lux Davis’in yönettiği “High Off My Love” ile Billboard dans listelerinde bir numaraya yükseldi ve beş hafta boyunca bir numara olmaya devam etti.

Paris Hilton’un DJ’lik Serüveni

Hilton ayrıca DJ olma konusunda da başarılı adımlar attı. Hatta kulübünde 10.000’den fazla kişiyi ağırladı. Hilton’un bu başarısı ile Fransa’nın prestijli NRJ ödüllerinden “Yılın En İyi Kadın DJ’i” ödülünü aldı. Ödülünü saygın ve başarılı DJ ve müzik sanatçısı olan Bob Sinclair’dan alan Hilton, bunun son derece gurur verici bir an ve kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. 2015 yılında Milwaukee’ deki dünyanın en büyük müzik festivali Summerfest’te 50.000 kişi önünde kendini ve DJ’lik alanındaki başarısını gösterdi. Hilton şu anda piyasaya sürülecek yeni müzikler üzerinde çalışıyor.

Paris Hilton’un Televizyon Şovu

Paris Hilton’un geniş çapta tanınmasını ABD televizyonunun da yayınlanan “The Simple Life” adlı şovuyla sağladı. Fox kanalında bir fenomen haline gelen şov 2002-2007 arasında devam etti ve tanınmış bir isim haline getirdi. Ayrıca MTV müzik ödülleri ve ikonik Saturday Night Live etkinliklerine ev sahipliği yapmış ve sunmuştur.

Paris Hilton ve Hayırseverlik Projeleri ve Bu Alanda Aldığı Ödüller

Hayırseverlik, Hilton'un hayatının önemli bir parçası ve Los Angeles'taki Çocuk Hastanesine ve denizaşırı çeşitli yetimhanelere ve hastanelere düzenli olarak özel ziyaretler için zaman ayırıyor. Ayrıca Starlight Çocuk Vakfı, Amerikan İnsani Derneği, Nancy Davis Vakfı ve MS'i Silme Yarışı, Gülümseme Operasyonu, Sendika Kurtarma Misyonu ve Meme Kanseri Vakfı ile tutkuyla ilgileniyor. 2011 yılında, Starlight Çocuk Vakfı, Hilton'u organizasyon için yaptığı hayırsever çabalardan dolayı "Altın Kalp" ile onurlandırdı ve 2012'de İrlanda'dan hasta bir çocuğu Starlight dileğini gerçekleştirmek için evine davet etti. Amerikan İnsani Derneği, Hilton'un hayırsever çabalarını, 2014'te prestijli "Ulusal İnsani Yardım Ödülü" ile ödüllendirdi.

