Paris'te evlilik teklifi! Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Daha önce oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip boşanan ve ardından 2014 yılında şarkıcı Selen Görgüzel ile hayatını birleştiren Alkan, 2022’de üçüncü evliliğini de sonlandırmıştı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre bir süredir Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Dicle Çelik ile birlikte olan ünlü yönetmen, Paris’te sevgilisine romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Alkan’ın teklifine “Evet” yanıtı aldığı öğrenildi.