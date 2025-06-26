Pelin Akil'den yeni hayat yeni imaj!

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı konserde konuşan Pelin Akil, Anıl Altan ile boşanma kararı aldıklarını açıklayarak söylentilere son noktayı koymuştu. Bir süredir her yerde yalnız görüntülenen oyuncu, bu sefer de yeni imajıyla adından söz ettirdi.