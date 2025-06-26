Pelin Akil'den yeni hayat yeni imaj!
Pelin Akil, Anıl Altan ile 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Boşanma açıklamasıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil, saçlarını kestirerek imaj değişikliğine gitti.
1 / 5
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı konserde konuşan Pelin Akil, Anıl Altan ile boşanma kararı aldıklarını açıklayarak söylentilere son noktayı koymuştu. Bir süredir her yerde yalnız görüntülenen oyuncu, bu sefer de yeni imajıyla adından söz ettirdi.
2 / 5
Ayrılık sonrası kızlarıyla bol bol sosyal medyadan paylaşım yapan Akil bu kez soluğu kuaförde aldı.
3 / 5
Akil, kısacık kestirdiği saçlarını da takipçilerinin beğenisine sundu.
4 / 5
Geçtiğimiz günlerde bir derginin Fethiye’de düzenlediği etkinlikte Nilsu Berfin Aktaş’la görüntülenen Anıl Altan'ın adı aşk iddiasına karışmıştı.