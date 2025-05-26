Pembe rolüyle hafızalara kazınan Sibel Taşçıoğlu: Artık Kızılcık Şerbeti'ni takip etmiyorum

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinen Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı. Sibel Taşçıoğlu ve eski rol arkadaşı Emrah Altıntoprak, Musiki Eğitim Vakfı'nın etkinliğine katıldı. Taşçıoğlu, muhabirlerin diziyi takip edip etmediğine dair sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.

"Hayır, yalan mı söyleyeyim?"

Birsen Altuntaş'ın yayınladığı videoya göre, muhabirlerin 'Kızılcık Şerbeti'ni takip ediyor musunuz?' sorusuna 'Hayır, yalan mı söyleyeyim?' diyen Sibel Taşçıoğlu, vedasının ardından 1-2 bölümü izledikten sonra diziyi bıraktığını açıkladı. Herkesin gülme krizine girdiği anlarda ünlü ismin netliği dikkat çekti.

Diziden neden ayrılmıştı?

Hikayesi bittiği için senaristler tarafından diziden çıkarılan Sibel Taşçıoğlu, bu durumun ardından dizinin senaristlerini takipten çıkmıştı. Dizinin 100. bölüm kutlamasına da çağrılmayan oyuncu diziyle bağlarını tamamen kopardığı iddia edildi. Taşçıoğlu, dizi sonrası açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.