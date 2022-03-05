Pera Palas’ta Gece Yarısı’nda Atatürk’ü kim canlandırıyor? Hakan Dinçkol kimdir?

Başrollerini Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri'nin paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Netflix'te geçen hafta izleyiciyle buluştu. Dizi ile birlikte Pera Palas Oteli ve tarihçesiyle birlikte, 'Atatürk'ü kim canlandırıyor' sorusu da internette çok arananlar arasına girdi. Dizide Atatürk rolünde izleyici karşısına çıkan isim, Yargı dizisinde Cüneyt karakterini canlandıran oyuncu Hakan Dinçkol. Peki, Hakan Dinçkol kimdir? İşte Dinçkol'un rolüyle ilgili mesajı ve biyografisi...

HAKAN DİNÇKOL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI

Peki, Hakan Dinçkol kimdir? Oyuncu Hakan Dinçkol 20 Aralık 1982 İstanbul doğumlu. Aslen Yugoslov göçmeni olan Dinçkol'un Show TV'nin sitesinde yer alan biyografisinde çocukluk ve gençlik yıllarını Ayvalık ve İstanbul'da geçirdiği belirtiliyor. Çanakkale OnSekiz Mart Üniversitesi mezunu olan Dinçkol, birçok reklam filminde yer aldıktan sonra 2015 yılında Asla Vazgeçmem dizisinde Fırat karakteri ile kamera karşısına çıktı. Sonrasında Savaşçı dizisinde Başçavuş Turan Hüseyinoğlu karakterini canlandırdı. Dinçkol, 2018 yılında da Yuvamdaki Düşman dizisinde Alper karakteri ile ekranlara geldi. Dinçkol Öğretmen ve Yargı dizileriyle de izleyici karşısına çıktı.

"Atatürk'ü oynamak benim için büyük gurur"

Instagram hesabından dizideki fotoğraflarını paylaşan Dinçkol, "Bu rüyanın içinde olup, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü oynayabilmek benim için büyük gurur. Kamera önünde ve arkasında harika işler çıkaran bütün ekibe sonsuz sevgiler teşekkürler" dedi.

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PERA PALAS'TA GECE YARISI HAKKINDA

Charles King'in aynı adlı ödüllü kitabından uyarlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" Karga Seven Pictures tarafından hayata geçiriliyor. Elif Usman'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Emre Şahin yer alıyor.

Sekiz bölümden oluşan dizi, genç bir gazeteci olan Esra'nın İstanbul'daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihî odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.