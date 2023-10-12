Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ın bebeklik fotoğrafını paylaştı: İyi ki kızım var

Dünya Kız Çocukları Günü'nde ünlü isimler çocukları ile fotoğraflarını paylaştı. Bu isimlerden birisi de oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ oldu.

"İyi ki kızım var"

Pınar Altuğ da Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaştığı kare ile kutladı. Altuğ kızının bebeklik fotoğrafını paylaşıp, "Dünya Kız Çocukları Günü. İyi ki kızım var" notunu düştü. Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi

Şimdilerde 14 yaşında olan Su Atacan'ın bebekliğini görenler, "Ne çabuk büyüdün, Güzeller güzeli oldu." yorumlarında bulundu.