Pınar Altuğ'dan duygulandıran paylaşım: "20 Ocak 1991... Sensiz 32 sene baba!"

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Altuğ son olarak babasının 32. ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşım ile özlemini dile getirdi.

"SENSİZ 32 SENE"

Babasıyla yer aldığı siyah beyaz kareyi Instagram'da takipçileri ile paylaşan Altuğ, altına şu notu düştü:

"BABAM...Çok özlüyorum 20.01.1991-Sensiz 32 Sene.. İyi ki senin kızınım"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pinar Altug Atacan (@pinaraltug_atacan)'in paylaştığı bir gönderi

Ebru Cündübeyoğlu, Pınar Aylin, Uğurkan Erez, Tanju Babacan gibi ünlü isimlerde Pınar Altuğ'un babasıyla çekilen bu fotoğrafına yorumlarda bulundu.