Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminin başrol oyunculuğunu üstleniyor

Türk sinemasının uluslararası alanda tanınan yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, yeni film projesinin hazırlıklarına başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımın başrolünde başarılı oyuncu Pınar Deniz yer alacak.





BAŞROLDE DENEYİMLİ İSİM



Kariyerinde pek çok farklı türde projeye imza atan Pınar Deniz, bu iş birliğiyle sinema yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor. Geniş kitlelerce ilk kez fark edildiği Vatanım Sensin adlı dönem dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu, ardından Netflix yapımı Aşk 101 dizisindeki karakteriyle dijital platformlarda da başarısını sürdürdü. Son olarak Uluslararası Emmy Ödüllü Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli bir tanınırlık elde eden Deniz, şimdi ise Nuri Bilge Ceylan sinemasının bir parçası olmaya hazırlanıyor.





YENİ ROTADA YAZ ÇEKİMLERİ: İSTANBUL VE EGE



Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesinin prodüksiyon süreci, yönetmenin son dönem çalışmalarından farklı olarak yaz aylarında gerçekleştirilecek. Çekimler için belirlenen ana sahalar ise İstanbul ve Ege Bölgesi olarak belirlendi. Hikayenin geçtiği bu iki farklı coğrafyanın filmin görsel dünyasına katacağı atmosfer, şimdiden sinema çevrelerinde ilgiyle karşılanıyor.





Filmin hikaye detayları ve Pınar Deniz’in hayat vereceği karakterin özellikleri henüz resmi olarak paylaşılmadı. Yapımla ilgili teknik kadro ve senaryo ayrıntılarının, çekim aşamasına yaklaşıldığında netleşmesi bekleniyor.