"Şule" dizisinin setinde İlayda Alişan’a sürpriz doğum günü kutlaması

Şule Yüksel Şenler’in yaşam öyküsünü ekranlara taşıyacak olan "Şule" dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan yapımın setinde, başrol oyuncularından İlayda Alişan için sürpriz bir kutlama organize edildi.





DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Frame Pictures imzalı dizinin çekimleri sırasında, iftar vaktinin ardından bir araya gelen ekip, İlayda Alişan'ın yeni yaşını kutladı. Yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu’nun, yönetmenliğini ise Ece Erdek’in üstlendiği projenin setinde, hazırlanan sürpriz pasta karşısında duygulanan Alişan, 30. yaşına çalışma arkadaşlarıyla birlikte merhaba dedi.



GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU BİR ARADA



Başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz’un paylaştığı "Şule" dizisi, tecrübeli isimlerle genç yetenekleri bir araya getiren zengin bir oyuncu kadrosuna sahip. Yapımın geniş oyuncu kadrosunda; Didem Balçın, Hakan Yılmaz, Rüzgar Aksoy, Hülya Darcan, Arif Pişkin ve Zeynep Ebrar Karaca gibi isimler yer alıyor.