Ünlü oyuncu Bobby J. Brown ahırda çıkan yangında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Bobby J. Brown, bir ahır yangınında kendini dışarı atamadığı için dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ: DUMAN ZEHİRLENMESİ

Oyuncunun kızı dün yaptığı açıklamada Brown'ın ölüm nedeninin duman zehirlenmesi ve yaygın termal yaralanma olduğunu doğruladı.

AHIR ALEVLER İÇİNDE KALDI

Bobby J. Brown’ın yangının ortasında kalınca bir aile üyesinden yangın söndürücü getirmesini istediği ancak onlar vardıklarında ahırın alevler içinde kaldığı ortaya çıktı.

"ÜZGÜNÜM VE KEDERLİYİM"

Brown'ın menajeri Albert Bramante de trajik ölümle ilgili olarak basına “Üzgünüm ve kederliyim. Çok iyi bir oyuncu ve insandı. Oyunculuk mesleğine tamamen kendini adamıştı ve onunla çalışmak bir zevkti" açıklamasını yaptı.