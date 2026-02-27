Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oğlu Maddox'tan radikal karar: Annesinin yeni filmi 'Couture'da Pitt soyadını sildi

Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı ve Amerikalı bir yönetmenin hikayesini konu alan 'Couture' filmi, şu sıralar Fransa’da izleyiciyle buluşuyor. Filmin mutfağında yönetmen yardımcısı olarak görev alan, Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 24 yaşındaki oğulları Maddox, bitiş jeneriğinde dikkat çekici bir değişikliğe imza attı.

2024 yapımı Maria filminde 'Maddox Jolie-Pitt' ismini kullanan genç sinemacı, bu kez babasının soyadını tamamen devre dışı bırakarak ismini yalnızca Maddox Jolie olarak yazdırdı. Bu hamle, Maddox’un babasıyla arasına koyduğu mesafeyi profesyonel hayatına da taşıdığının en net göstergesi olarak kabul ediliyor.