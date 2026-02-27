Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oğlu Maddox'tan radikal karar: Annesinin yeni filmi 'Couture'da Pitt soyadını sildi
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 2016 yılında başlayan ve 2024 sonunda resmi olarak tamamlanan boşanma süreci, aile dinamikleri üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu süreçte çocukların babalarıyla olan ilişkisindeki değişimler sık sık gündeme yansırken, babasının soyadını kullanmama kararı alan çocuklara en büyük oğulları Maddox da eklendi.
Angelina Jolie’nin başrolünde yer aldığı ve Amerikalı bir yönetmenin hikayesini konu alan 'Couture' filmi, şu sıralar Fransa’da izleyiciyle buluşuyor. Filmin mutfağında yönetmen yardımcısı olarak görev alan, Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 24 yaşındaki oğulları Maddox, bitiş jeneriğinde dikkat çekici bir değişikliğe imza attı.
2024 yapımı Maria filminde 'Maddox Jolie-Pitt' ismini kullanan genç sinemacı, bu kez babasının soyadını tamamen devre dışı bırakarak ismini yalnızca Maddox Jolie olarak yazdırdı. Bu hamle, Maddox’un babasıyla arasına koyduğu mesafeyi profesyonel hayatına da taşıdığının en net göstergesi olarak kabul ediliyor.
KARDEŞLER ARASINDAKİ DAYANIŞMA
Maddox, Pitt soyadından vazgeçen ilk kardeş değil; aksine diğer kardeşlerinin de daha önce sergilediği benzer kararların son temsilcisi. Bu süreçte ilk resmi adımı atan Shiloh, 18 yaşına bastığı an mahkemeye başvurarak soyadını resmen "Jolie" olarak değiştirmiş ve avukatı aracılığıyla bunun yaşanan zorlu olayların ardından alınmış bağımsız bir karar olduğunu vurgulamıştı.
ZAHARA VE VIVIENNE DE "JOLIE" DEDİ
Benzer şekilde Zahara, eğitim gördüğü Spelman Koleji’ndeki sosyal etkinliklerde kendisini "Zahara Marley Jolie" olarak tanıtırken; ailenin en küçüklerinden Vivienne de yapımcılığında yer aldığı Broadway müzikali The Outsiders’ın broşürlerinde yalnızca annesinin soyadıyla yer almayı tercih etmişti.
BRAD PITT'İN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ
Yıllardır süren hukuk savaşları ve velayet tartışmaları, Brad Pitt’i çocuklarından her geçen gün biraz daha uzaklaştırıyor. People’ın haberine göre, aktöre yakın kaynaklar, çocuklarının birer birer soyadını bırakmasından dolayı Pitt’in büyük bir üzüntü duyduğunu ve bu durumun kendisi için hiç kolay olmadığını belirtiyor. Ancak çocuklar cephesinde, anneleriyle olan güçlü bağ ve profesyonel kariyer tercihlerindeki bu değişim, geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına girildiğini kanıtlar nitelikte.