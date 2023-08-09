Prens Harry "Majesteleri" ünvanına veda etti!
2020 yılında İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılıp ABD'ye taşınarak büyük bir sürprize imza atan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinden gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor.
Prens Harry'nin "Majesteleri" (His Royal Highness) ünvanı Kraliyet'in resmi sitesindeki biyografisinden kaldırıldı. Markle'ın ünvanı ise üç sene önce kaldırılmıştı.
MAJESTELERİ ÜNVANINI GERİDE BIRAKMAYI KABUL ETMİŞTİ
Prens Harry kraliyet ailesinden ayrıldığında bu ünvanı geride bırakmayı kabul etmişti. The Express'in haberine göre, Kraliyet Ailesi'nin sitesinde Prens Harry'nin ünvanı hala duruyordu.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, ünvanın kaldırılmasındaki gecikme Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle beraber gelen güncellemelerden kaynaklanıyor.
KRALİYET AİLESİ TOPLANTISI İÇİN DAVETİYE ALMADILAR İDDİASI
Öte yandan, Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün birinci yıl dönümü anısına düzenlenen kraliyet ailesi toplantısı için davetiye almadığı öne sürüldü.