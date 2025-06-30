Rihanna yeni filmi 'Şirinler'in tanıtımında büyüyen karnıyla görüntülendi
Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü şarkıcı Rihanna, seslendirdiği Şirine karakteriyle hayat verdiği yeni animasyon filmi 'Şirinler'in tanıtımında boy gösterdi. Ünlü şarkıcı, büyüyen karnıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, seslendirme kadrosunda yer aldığı 'Şirinler' filminin tanıtım etkinliğine katıldı.
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Üçüncü çocuğuna hamile olan 37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Belçika'nın Brüksel kentinde yapılan dünya prömiyerinde halıda yürürken, büyüyen karnıyla dikkat çekti.
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Rihanna, yeni filminin galasında, filmin kadrosunda yer alan oyuncular James Corden, Dan Levy ve yönetmen Chris Miller ile bir araya geldi.
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Rihanna'ya, rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky de eşlik etti.