Rihanna yeni filmi 'Şirinler'in tanıtımında büyüyen karnıyla görüntülendi

Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü şarkıcı Rihanna, seslendirdiği Şirine karakteriyle hayat verdiği yeni animasyon filmi 'Şirinler'in tanıtımında boy gösterdi. Ünlü şarkıcı, büyüyen karnıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Rihanna yeni filmi 'Şirinler'in tanıtımında büyüyen karnıyla görüntülendi - Resim : 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, seslendirme kadrosunda yer aldığı 'Şirinler' filminin tanıtım etkinliğine katıldı.

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Rihanna yeni filmi 'Şirinler'in tanıtımında büyüyen karnıyla görüntülendi - Resim : 2

Üçüncü çocuğuna hamile olan 37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Belçika'nın Brüksel kentinde yapılan dünya prömiyerinde halıda yürürken, büyüyen karnıyla dikkat çekti.

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Rihanna yeni filmi 'Şirinler'in tanıtımında büyüyen karnıyla görüntülendi - Resim : 3

Rihanna, yeni filminin galasında, filmin kadrosunda yer alan oyuncular James Corden, Dan Levy ve yönetmen Chris Miller ile bir araya geldi.

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Rihanna yeni filmi 'Şirinler'in tanıtımında büyüyen karnıyla görüntülendi - Resim : 4

Rihanna'ya, rap şarkıcısı sevgilisi ASAP Rocky de eşlik etti.