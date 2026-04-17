Rıza Tamer hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi’nde yaşamını sürdüren usta sanatçı Rıza Tamer, aniden gelişen sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını korkuttu.

Akşam saatlerinde gelen bilgilere göre, usta ismin evinde fenalaşması üzerine sağlık ekipleri seferber oldu. Hastaneye kaldırılan Tamer'in sağlık durumuyla ilgili endişeli bekleyiş sürüyor. İşte son durum...

RIZA TAMER'E NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

İddialara göre, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra akşam saatlerinde dinlenmek üzere sırtüstü uzanan sanatçı, bir süre sonra aniden fenalaştı.

Yaşanan bulantı sonrası solunum sıkıntısı yaşadığı öne sürülen Tamer için yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan ünlü isim, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

RIZA TAMER KİMDİR

Müzikseverlerin yakından tanıdığı Rıza Tamer, ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu. Yarışma süresince sergilediği sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aslen Kahramanmaraş doğumlu olan Tamer, müzik kariyerini geliştirmek amacıyla İstanbul'a taşındı. Yarışmaya katıldığı yıllarda 20'li yaşlarının başında olduğu bilinen sanatçının, günümüzde 30'lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor.

Popstar deneyiminin ardından, müzik çalışmalarına devam eden Rıza Tamer, bir single çalışması yayımlasa da bu proje beklenen çıkışı getirmedi. Ancak canlı performansları, sahne etkinlikleri ve özel organizasyonlardaki çalışmalarıyla adını unutturmayan sanatçı, müzik sektöründe aktif olmayı sürdürdü.

Son olarak, "Benden Sonra" isimli duygusal parçasıyla yeniden gündeme gelen Rıza Tamer, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri ve yorumuyla dikkat çeken sanatçı, bu çıkışıyla özellikle genç dinleyici kitlesinin ilgisini yeniden çekmeyi başardı.