Muğla’nın Bodrum ilçesinden gelen bu haber, sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Popstar yarışmasıyla hayatımıza giren ve henüz 43 yaşında olan Rıza Tamer Şişman'ın vefatına dair detaylar, olayın trajik boyutunu ve devam eden hukuki süreci gözler önüne seriyor.

Rıza Tamer neden öldü, hastalığı neydi?

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saat 20:00 sularında Bodrum’un Çırkan Mahallesi’nde gerçekleşti:

İddialara göre Şişman, reçeteli ilaçlarını kullandıktan kısa bir süre sonra aniden fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin evdeki ilk müdahalesinin ardından önce Bodrum Devlet Hastanesi’ne, durumu ağırlaşınca da özel bir hastaneye sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.



Ölümün ani ve kullanılan ilaçlarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı devreye girdiÖlümün şüpheli bulunması nedeniyle Şişman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi (ilaç etkileşimi, doz aşımı veya farklı bir zehirlenme türü) amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Ş.T.E.'nin bilgisine başvurulurken, polisin evdeki incelemeleri ve savcılık soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

Popstar’ın Unutulmaz İsimlerinden Biriydi

2000'lerin başında Türk televizyon tarihine damga vuran Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer, kendine has ses rengi ve performansıyla hafızalarda yer edinmişti. Yarışmadan sonra Bodrum'a yerleşen ve müzik çalışmalarına burada devam eden sanatçı, çevresinde sevilen bir isimdi.