Türk Tiyatrosunun duayen isimlerinden Feyha Çelenk hayatını kaybetti

1945 yılında İstanbul’da doğan Feyha Çelenk, sanat kariyeri boyunca Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrolarında çok sayıda oyunda rol aldı. Sahne başarısının yanı sıra idari görevlerde de öncü bir rol üstlenen Çelenk, 1987-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaparak Devlet Tiyatroları tarihindeki ilk kadın müdür unvanını almıştı.





Devlet Tiyatroları tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945’te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara'dan Bursa'ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır. 1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

MELEK BAYKAL: "BURSA SENİ HİÇ UNUTMAYACAK"



Çelenk’in vefatı sanat dünyasında üzüntüyle karşılandı. Oyuncu Melek Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı veda mesajında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Canım Feyha çok üzdün bizleri. Ne çok emeğin vardır tiyatroya... Hakkını helal et canım. Arkadaşların, dostların ve Bursa seni hiç unutmayacak. Huzur içinde uyu. Mekanın cennet olsun canım.





CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU



Feyha Çelenk için ilk tören, yıllarca emek verdiği Bursa’da düzenlenecek. 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30’da Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde gerçekleştirilecek törenin ardından cenaze İstanbul’a uğurlanacak. Sanatçı, aynı gün Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.