Robbie Williams "17. yüzyıl korsan hastalığı"na yakalandı

Mirror gazetesine röportaj veren dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams, geçen yıl boyunca yaşadığı çeşitli sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Williams, uzun süre kullandığı zayıflama ilacının olumsuz etkilerini anlattı.

İlaçla 12 kilo verdiğini anlatan Williams, bunun aynı zamanda alışılmadık bir teşhise yol açtığını itiraf etti.

'İŞTAH KESİCİ İLAÇ KULLANDIKTAN SONRA YEMEK YEMEYİ BIRAKTIM'

51 yaşındaki İngiliz şarkıcı, iştah kesici ilaç kullandığı için yemek yemeyi bırakmasının ardından kendisine 'skorbüt' hastalığı teşhisi konduğunu açıkladı. Skorbüt, C vitamini (askorbik asit) eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Bu hastalık, genellikle yetersiz beslenme veya c vitamini alımının düşük olduğu durumlarda ortaya çıkar. Skorbüt günümüzde oldukça nadir görülse de, bazı durumlarda, özellikle yetersiz beslenme veya belirli sağlık sorunları olan bireylerde hâlâ görülebilir. Skorbütün belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, diş eti kanamaları, eklem ağrıları, ciltte morluklar ve yaraların geç iyileşmesi yer alır.Hastalık; anemi, hareket kısıtlılığı, halsizlik, kanamalar, kol ve bacaklarda ağrı, vücudun bazı bölgelerinde şişlik, cilt problemleri, diş eti hastalıkları ve diş kaybı gibi olumsuzlukları içeriyor.

'17. YÜZYILDA ORTAYA ÇIKAN KORSAN HASTALIĞI'

"Yemek yemeyi bırakmıştım ve besin alamıyordum" diyen şarkıcı, yetersiz beslendiğini ve C vitamini eksikliği yaşadığını, bunun da '17'nci yüzyılda ortaya çıkan bir korsan hastalığı' olarak adlandırdığı skorbüt hastalığına yol açtığını anlattı.

'İNSANLAR ENDİŞELENDİKLERİNİ SÖYLÜYORLARDI'

Onlarca yıldır beden dismorfisi (beden algısı bozukluğu) ile mücadele ettiğini ve bu nedenle sevdiklerinin endişelenmesini de yanlış anladığını söyleyen Williams, İngiliz Mirror Gazetesi'ne verdiği röportajda; "Vücut dismorfisi söz konusu olduğunda, insanlar sizin nasıl göründüğünüz konusunda endişelendiklerini söylerken şöyle düşünüyorsunuz: 'Başardım.' İnsanlar, 'Çok zayıf olduğun için endişeleniyoruz' dediklerinde, bu benim kafamda, 'Kazandım. Vaat edilen topraklara ulaştım' şeklinde yankılanıyor" ifadesini kullandı.

İngiliz müzisyen Ekim 2023'te yaptığı açıklamada 10 kilodan fazla vermek için zayıflama ilaç kullandığını itiraf etmişti.