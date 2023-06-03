Robert De Niro'dan Al Pacino'nun 83 yaşında yeniden baba olması için yorum var

Robert De Niro, arkadaşı ve eski rol arkadaşı Al Pacino'nun yaşlı babalar kulübünde kendisine katılacak olmasını yorumladı... 79 yaşındaki De Niro'nun kız arkadaşı Tiffany Chen, nisan ayında Gia adında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Çarşamba günü Tribeca Film Festivali için düzenlenen basın toplantısında De Niro'ya 83 yaşındaki Pacino'nun 29 yaşındaki Noor Alfallah'dan yeniden baba olmaya hazırlandığı haberleri soruldu. People'ın aktardığına göre De Niro "Ne adam ama" dedi.

Ancak De Niro soruyu yanlış anlamış olacak ki ertesi gün "Today" programına katılan aktör, Bebek Pacino'nun çoktan dünyaya geldiğine inanmış görünüyordu.

De Niro, "Dinleyin, Al Pacino'nun yeni bir bebeği oldu, bana dün sabah söylediler," dedi. "Benden birkaç yaş büyük. Tanrı onu korusun. Onun adına çok mutluyum."