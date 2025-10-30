Sakal uzatınca Şirin Baba'ya benzetilmişti! Özcan Deniz eski imajına geri döndü

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun bir süre menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı çekişmeli ilişkiler ve ailevi gerginliklerle sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

Deniz, son dönemde sakallarını uzatarak alışılmışın dışında bir görünüme bürünmüş ve bu imajıyla sosyal medyada "Şirin Baba"ya benzetilerek çok konuşulmuştu. Daha sonra bu uzun sakallı imajının, rol aldığı yeni projesi "Son Yemek" filmi için olduğu ortaya çıkmıştı.

Projenin tamamlanmasının ardından eski imajına geri dönen ünlü sanatçı, yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz'in bu yeni paylaşımına eşi Samar Dadgar kayıtsız kalmadı. Dadgar, eşinin fotoğrafını "Üf. Hele kaz ayakların" notuyla paylaşarak romantik bir yorumda bulundu.