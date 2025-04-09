Şakir Paşa dizisinin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş'tan yeni imaj

NOW Tv’nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’da ‘Ayşe’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu saç rengini değiştirerek imaj tazeledi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden saçlarını daha da açık sarı yeni halini paylaşan ünlü oyuncu, büyük beğeni topladı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan oyuncunun bu değişimi, dizideki karakteriyle ilgili yeni gelişmelere işaret edebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Aktaş, müzik dünyasının tanınan isimlerinden Blok3 mahlasıyla bilinen rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bu ilişki kısa sürmüştü.