Sanat dünyasının acı kaybı: Ayten Gökçer hayatını kaybetti

'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.

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Sanat dünyasının acı kaybı: Ayten Gökçer hayatını kaybetti - Resim : 1

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. 

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Sanat dünyasının acı kaybı: Ayten Gökçer hayatını kaybetti - Resim : 2

2017 YILINDA FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti.

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Sanat dünyasının acı kaybı: Ayten Gökçer hayatını kaybetti - Resim : 3

Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

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Sanat dünyasının acı kaybı: Ayten Gökçer hayatını kaybetti - Resim : 4

'BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.