Sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel 86 yaşında hayatını kaybetti.
Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesigüzel, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Nuri Sesigüzel'in kızı Birgi Canberk Sesigüzel babasının gece 02.45 sularında yaşamını yitirdiğini belirterek "Yarın Teşvikiye Camisi'nden öğle namazını müteakip cenazesi kaldırılacak. Büyükçekmece Mezarlığı'na annemin yanına defnedilecek." dedi.
NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?
- 1 Temmuz 1937'de doğan Nuri Sesigüzel sanat hayatına İstanbul Radyosunun 1961'de açtığı yarışmayı kazanarak adım attı.
- "Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük” adlı ilk 45'liğini çıkarttı.
- Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu" türküleriyle altın plak kazandı.
- 1963'te "Kara Yılan" filmi ile oyunculuk kariyerine de başldı. 1964'te Fabrikanın Gülü, 1966'da "Kara Tren", 1969'da "Aşk Türküsü", "Mahallenin Namusu", 1970'de "Kaderin Oyunu" adlı filmlerde rol aldı.
- 1966'da "Geceler Yarim Oldu" ve "Burçak Tarlası", 1968'de ise "Kara Sevda" filmlerinin müziklerini yaptı.
- 1977’de "Bir Yiğit Gurbete Gitse" filminde oynadı.