Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Reha ve Hande, Karsu'nun sitesine taşınıyor
Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı Sandık Kokusu dizisi dün akşam 9. bölümle ekrandaydı. Sandık Kokusu dizisinin10. bölüm ilk fragman da yayınlandı. Fragmanda Reha ve Hande, Karsu'nun sitesine taşınıyor...
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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dün akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı yapımın son bölümü yine izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı.
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Sandık Kokusu dizisinin dün yayınlanan bölümde neler oldu?
Filiz'in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak giriyor. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermiyor. Irmak evde kalıyor annesiyle buzları eritmeye çalışıyor ama Filiz buna izin vermiyor.
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Karsu ve Reha boşanıyor. Durumu çocuklara anlatıyorlar. Boşanmayı öğrenen Tılsım kötü tepki veriyor ve babasıyla işbirliği yapıyor. Evde tüm olanlara babasına söylüyor.
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Adnan, Irmak'ı görmek için sitenin yakınına geldiğinde beklenmedik bir şekilde Reha ile karşılaşıyor.