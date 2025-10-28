Şarkıcı Çelik'ten sevenlerini şoke eden paylaşım

90'lı yılların popüler müzik dünyasına "Ateşteyim" şarkısıyla damga vuran ve güçlü sesiyle kısa sürede ün kazanan sanatçı Çelik, kariyerine dair gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Müzik hayatına İzel-Çelik-Ercan üçlüsüyle başlayıp 90’lara damgasını vuran Çelik, uzun süredir solo çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim, 15 Kasım'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesi hazırlıklarını esprili bir dille paylaştı. Saçlarını boyattığı anları paylaşan Çelik, bu fotoğrafın altına, "Hayat sadece kadınlara mı zor? 15 Kasım Bostancı Gösteri Merkezi sahneme hazırlanıyorumdur" notunu düştü. Sanatçı, bu paylaşımını ayrıca "sevenlerini şoke eden paylaşım" diyerek mizahi bir ifadeyle tamamladı.