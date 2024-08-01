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Şarkıcı Karsu düğününde talihsiz anlar yaşadı! Gelinliğiyle yere düştü ve arabaları arızalandı
Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile dünyaevine girdi. Ünlü ismin önce düğün arabası bozuldu sonra ise gelinliğinin azizliğine uğrayarak düştü.
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Uzun süredir Hollandalı Mike Schrama ile aşk yaşayan şarkıcı Karsu, dün evlendi.
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Sosyal medya hesabından düğünündeki renkli kareleri yayınlayan Karsu, yaşadığı talihsiz anları da takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü şarkıcı eşiyle klasik bir araca binerek düğün mekanına giderken otomobilleri bozuldu.
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O anları gülerek karşılayan ikili, araç tamir edilince yoluna devam etti.