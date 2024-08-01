Şarkıcı Karsu düğününde talihsiz anlar yaşadı! Gelinliğiyle yere düştü ve arabaları arızalandı

Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile dünyaevine girdi. Ünlü ismin önce düğün arabası bozuldu sonra ise gelinliğinin azizliğine uğrayarak düştü.

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Şarkıcı Karsu düğününde talihsiz anlar yaşadı! Gelinliğiyle yere düştü ve arabaları arızalandı - Resim : 1

Uzun süredir Hollandalı Mike Schrama ile aşk yaşayan şarkıcı Karsu, dün evlendi.  

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Şarkıcı Karsu düğününde talihsiz anlar yaşadı! Gelinliğiyle yere düştü ve arabaları arızalandı - Resim : 2

Sosyal medya hesabından düğünündeki renkli kareleri yayınlayan Karsu, yaşadığı talihsiz anları da takipçileriyle paylaştı.

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Şarkıcı Karsu düğününde talihsiz anlar yaşadı! Gelinliğiyle yere düştü ve arabaları arızalandı - Resim : 3

Ünlü şarkıcı eşiyle klasik bir araca binerek düğün mekanına giderken otomobilleri bozuldu.

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Şarkıcı Karsu düğününde talihsiz anlar yaşadı! Gelinliğiyle yere düştü ve arabaları arızalandı - Resim : 4

O anları gülerek karşılayan ikili, araç tamir edilince yoluna devam etti. 