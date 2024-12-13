Şarkıcı Tuğçe Kandemir anne oldu
Geçen yıl Abdullah Karatay'la dünyaevine giren şarkıcı Tuğçe Kandemir anne oldu. Ünlü şarkıcı oğluna Demir adını verdi.
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"Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış", "Kalbim Kırgın" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Tuğçe Kandemir, Abdullah Karatay'la geçtiğimiz aralık ayında nikâh masasına oturmuştu.
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Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa "evet" demişti.
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Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi veren Tuğçe Kandemir anne oldu.
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İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Kandemir, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Şarkıcı, oğluna "Demir" adını verdi.