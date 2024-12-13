Şarkıcı Tuğçe Kandemir anne oldu

"Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış", "Kalbim Kırgın" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan şarkıcı Tuğçe Kandemir, Abdullah Karatay'la geçtiğimiz aralık ayında nikâh masasına oturmuştu.